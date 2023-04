Southampton chce sprzedać młodą gwiazdę już tego lata

PressFocus Na zdjęciu: Romeo Lavia

Romeo Lavia trafił do Southampton ubiegłego lata za 12 milionów euro

Z miejsca stał się jednym z najbardziej obiecujących defensywnych pomocników Premier League

Święci zdają sobie sprawę, że w obliczu spadku nie zdołają zachować Lavii u siebie. Zamierzają zatem zbić latem na 19-latku interes

Southampton wypchnie gwiazdę? Święci liczą na potężny zarobek

Southampton przeżywa obecnie bardzo trudny okres. Święci szorują po dnie tabeli i zdają sobie sprawę, że jedynie mały cud pozwoliłby im utrzymać się w Premier League. Kilka dni temu gruchnęła informacja, że klub zgodził się na sprzedaż Jamesa Warda-Prowse’a w przypadku degradacji. Spec od rzutów wolnych nie jest jednak jedynym pomocnikiem Southampton, na którego ostrzą sobie zęby inne kluby angielskiej ekstraklasy.

Romeo Lavia trafił na St. Mary’s Stadium ubiegłego lata za nieco ponad 12 milionów euro. W Manchesterze City nie mógł liczyć na regularną grę, za to w Southampton dał się poznać jako jeden z najbardziej obiecujących defensywnych pomocników ligi. Święci musieli zatem podjąć trudną decyzję. Jasne stało się, że piłkarz tego kalibru nie zgodzi się na grę w Championship. Latem 2024 roku w grę wejdzie zapis, wedle którego Obywatele będą mogli odkupić Belga za 45 milionów euro. Tymczasem Southampton zamierza zarobić na 19-latku większą kwotę. Dlatego też klub ustalił, że latem wysłucha ofert za podopiecznego. Interesują się nim Chelsea, Arsenal, Manchester United oraz Newcastle United, z czego londyńskie ekipy wydają się bardziej przekonane do sprowadzenia nieopierzonego pomocnika. Ten, kto latem zaproponuje najwyższą kwotę, będzie mógł sprowadzić go do siebie.

Lavia rozegrał w tym sezonie 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach klubowych. Zanotował w nich gola i asystę.

