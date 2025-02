Lautaro Martinez opuści Inter Mediolan? Gigant zaciera ręce

Arsenal planuje sprowadzić nowego napastnika. Jedną z opcji jest Lautaro Martinez, którego Kanonierzy obserwują od dawna - wynika z informacji przekazanych przez serwis TodoFichajes.com. Taki transfer będzie jednak trudny do zrealizowania.

Luca Rossini/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Arsenal zainteresowany Lautaro Martinezem

Sytuacja w linii ataku Arsenalu jest fatalna po tym, jak poważnych kontuzji nabawili się Gabriel Jesus oraz Bukayo Saka. Ponadto problemy zdrowotne ma również Gabriel Martinelli. W tym momencie Mikel Arteta musi polegać na Kaiu Havertzie, Leandro Trossardzie i Ethanie Nwanerim. Wydawało się, że Kanonierzy będą aktywni podczas minionego zimowego okna transferowego, ale londyńczykom nie udało się przeprowadzić ani jednej transakcji.

Dlatego Arsenal planuje poważne zakupy w trakcie najbliższego letniego okienka, by niekorzystna sytuacja z obecnego sezonu więcej się nie powtórzyła. Bez wątpienia angielski gigant sprowadzi nowego napastnika, co jest priorytetem klubowych włodarzy. Na przygotowanej liście kandydatów znajduje się mnóstwo nazwisk, od Benjamina Sesko po Viktora Gyokeresa. Bardzo ciekawe informacje w tej sprawie ujawnił hiszpański portal “TodoFichajes.com”.

Oglądaj skróty meczów Arsenalu [WIDEO]

Zdaniem wspomnianego serwisu Kanonierzy są zainteresowani pozyskaniem Lautaro Martineza. 70-krotny reprezentant Argentyny jest łączony z przeprowadzką na Emirates Stadium już od dawna, ale dotychczas pozostawał wierny Interowi Mediolan.

Taki transfer wydaje się jednak mało prawdopodobny, na co wpływ ma kilka czynników. 27-letni napastnik jest przywiązany do ekipy Nerazzurrich, w której pełni rolę kapitana. Ponadto mistrz świata ma ważny kontrakt do połowy czerwca 2029 roku.