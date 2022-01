Źródło: AS

FC Barcelona nie zakończyła jeszcze działań podczas styczniowego okna transferowego. Prezydent klubu Joan Laporta obiecał Xaviego Hernandezowi wzmocnienie drużyny przed końcem miesiąca. I nie chodzi o jeden transfer.

Barcelona ma ambitny plan na ostatnie dni styczniowego okna transferowego

Xavi Hernandez otrzymał zapewnienie od władz klubu o wzmocnieniu drużyny przed zamknięciem okna

Duma Katalonii pracuje nie tylko nad transferami do klubu, ale szuka również sposobu na wytransferowanie niektórych zawodników

Laporta obiecuje dwa transfery

Okno transferowe w Hiszpanii otwarte jest do końca miesiąca, co sprawia, że Barcelona nie ma zbyt wiele czasu na finalizację ewentualnych rozmów. Dodatkowym utrudnieniem w przypadku Dumy Katalonii jest konieczność zwolnienia miejsca w funduszu wynagrodzeń na nowe kontrakty. Prezydent Joan Laporta jest jednak optymistą i jak poinformował AS, zapewnił Xaviego Hernandeza o dokonaniu dwóch transferów przed zamknięciem okna. Barcelona chce sprowadzić nowych piłkarzy na pozycje lewego obrońcy i napastnika.

W dużej mierze zadanie to spoczywać będzie na barkach dyrektora sportowego Mateu Alemany’ego, który w najbliższych dniach musi również rozwiązać sprawę Ousmane Dembele. Pozbycie się francuskiego skrzydłowego z pewnością pomogłoby również w finalizacji rozmów na temat transferów do klubu. Z Hiszpanii napływają jednak informacje sugerujące, że rozwiązanie tego problemu nie będzie łatwe.

Dwie pozycje priorytetem

Barcelona aktualnie skupia się na wzmocnieniu w zespole dwóch pozycji. Na Camp Nou chcą sprowadzić nowego lewego obrońcę, który mógłby odciążyć Jordiego Albę, a także wszechstronnego napastnika, co jest także związane z kolejną kontuzją Ansu Fatiego.

Klub od dłuższego czasu analizuje dostępne opcje, ale w najbliższych dniach będzie musiał przejść do konkretów. W przypadku pozycji lewego obrońcy najpoważniejszą kandydaturą wydaje się być obecnie reprezentant Argentyny Nicolas Tagliafico, ale na przeszkodzie mogą stanąć oczekiwania Ajaksu Amsterdam, który jest zainteresowany tylko definitywnym transferem za 7 milionów euro.

Kandydatem numer jeden do wzmocnienia ataku pozostaje Alvaro Morata, ale w jego przypadku nie będzie łatwo przekonać Juventus do transferu. Innym kandydatem, którego bierze pod uwagę Xavi Hernandez, jest napastnik Elche Lucas Boye.

Barcelona jednocześnie szuka również sposobów na uwolnienie środków na wynagrodzenia. Podstawowym celem jest oczywiście wytransferowanie Dembele, ale klub spogląda również w innych kierunkach. Rozważa bowiem wypożyczenie Sergino Desta lub Memphisa Depaya, a także przedłużenie na odpowiednich warunkach kontraktu Sergiego Roberto.

