Lamine Yamal otrzyma wsparcie. Barcelona ma ambitne plany na lato

FC Barcelona ma wielkie plany transferowe na nadchodzące lato. Jak wynika z informacji ESPN do zespołu ma dołączyć zmiennik Lamine Yamala. Ponadto w grę wchodzi transfer środkowego i bocznego obrońcy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Trzy cele Barcelony na lato – jednym z nich zmiennik dla Yamala

FC Barcelona czeka na drugą płatność za miejsca VIP na nowym Camp Nou. Transakcja ma pomóc klubowi rozwiązać problem z Finansowym Fair-Play. Jest to o tyle istotne, że lada moment rozpocznie się letnie okno transferowe, na które Duma Katalonii ma ambitne plany dotyczące wzmocnień pierwszego zespołu.

Istnieje przekonanie, że Barcelona potrzebuje co najmniej kilku wzmocnień, aby pozostać konkurencyjną zarówno w rozgrywkach La Ligi, jak i Ligi Mistrzów. Doniesienia serwisu ESPN sugerują, że w grę wchodzą trzy transfery na wybrane przez Hansiego Flicka pozycje.

Zobacz wideo: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Na liście życzeń ma być m.in. środkowy obrońca. Ostatnio pisaliśmy, że wymarzonym transferem dla Flicka jest Alessandro Bastoni. W drużynie ma pojawić się także boczny obrońca, a kandydatów jest co najmniej kilku w tym m.in. Andrei Ratiu czy Alex Grimaldo.

Barcelona nie zapomina również o ofensywie. Źródło uważa, że latem może zostać sprowadzony nowy skrzydłowy. Wszystko po to, aby odciążyć Lamine Yamala. 17-latek gra niemal we wszystkich meczach, zbierając w tym sezonie aż 52 występy we wszystkich rozgrywkach. Flick chce dać mu nieco więcej szans na odpoczynek w przyszłej kampanii ze względu na młody wiek. Dlatego też polecił dyrektorom znalezienie zmiennika utalentowanego skrzydłowego.

W tym sezonie Barcelona okazała się najlepszą drużyną w Hiszpanii. Ich łupem padł nie tylko superpuchar, ale również Puchar Króla. Z kolei lada moment przypieczętuje mistrzostwo ligi. Warunkiem jest zwycięstwo w najbliższym meczu z Espanyolem.