Yamal nie opuści Barcelony

Paris Saint-Germain rozgrywa obecnie jeden z najlepszych sezonów w historii. Zespół prowadzony przez Luisa Enrique jest bliski awansu do finału Ligi Mistrzów, wygrał już ligę francuską, absolutnie dominując w tych rozgrywkach, Mają także szansę po sięgnięcie Pucharu Francji, gdzie w finale zmierzą się z Stade de Reims.

Jednak prezydent klubu, Nasser Al-Khelaifi wciąż marzy o sprowadzeniu gwiazdy z absolutnego topu po odejściu Kyliana Mbappe. Na szczycie jego listy życzeń znajduje się Lamine Yamal.

17-letni gwiazdor Barcelony jest kluczowym elementem zespołu Hansiego Flicka oraz reprezentacji Hiszpanii. Umiejętności młodego skrzydłowego przyciągają uwagę wielu klubów, ale PSG jest najbardziej zdeterminowane.

Francuski gigant już trzykrotnie próbował sprowadzić Yamala. Za każdym razem jednak odpowiedź ze strony klubu, a także samego zawodnika była identyczna. Mistrz Europy nie zamierza opuszczać Katalonii.

Lamine Yamal ma kontrakt ważny do 2026 roku, ale Barcelona już pracuje nad jego przedłużeniem do 2030. Paryżanie jednak nie zamierzają się poddawać i chcą zaoferować 17-latkowi wyższe wynagrodzenie, żeby przekonać go do zmiany zdania.

