Z oficjalnych informacji wynika, że Real Madryt zaoferował PSG 180 mln euro za Kyliana Mbappe. Tymczasem paryżanie wciąż są tym niewzruszeni. Klub nie chce zgodzić się na odejście 22-latka, co na konferencji prasowej ujawnił sam Mauricio Pochettino.

Real Madryt walczy o usługi Kyliana Mbappe w ostatnich dniach letniego okienka

Piłkarz wyraził chęć dołączenia do Królewskich, ale na jego przejście nie zgadza się klub

Mauricio Pochettino ujawnił na przedmeczowej konferencji, że 22-latek nadal będzie częścią paryskiej drużyny

Kylian Mbappe zmieni klub na koniec okna transferowego?

Letnie okno transferowe przed wystartowaniem sezonu 2021/22 dostarczyło nam wielu niespodziewanych emocji. Środowisko piłkarskie już twierdzi, że wszystkie ostatnie ruchy na rynku, śmiało można nazwać legendarnymi. Wciąż istnieje szansa, że w następnych latach, coś takiego przeżyjemy jeszcze raz, ale na ten moment i tak dzieje się naprawdę sporo.

W sierpniu kluby zmieniły przecież dwie ikony dzisiejszego futbolu. Messi trafił do Paryża, natomiast Ronaldo wrócił do czerwonej części Manchesteru. Co więcej, nowych pracodawców ma wielu innych wartościowych graczy. Do końca miesiąca pozostało już tylko kilka dni. Z każdej strony jesteśmy bombardowani kolejnymi wieściami na temat przyszłości poszczególnych zawodników.

Obecnie najbardziej interesujące wydają się negocjacje pomiędzy Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain w sprawie wykupu usług Kyliana Mbappe. Wschodzącą gwiazda europejskich boisk pragnie nowych wyznań i jednym z nich jest chęć spróbowania własnych sił w Hiszpanii.

PSG z jasnym stanowiskiem. Potierdził to nawet Pochettino

Dobrze wiemy, że dla właścicieli Paris Sain-Germain pieniądze nie grają roli. Bez dwóch zdań największych wzmocnień tego lata dokonał właśnie wicemistrz Francji. Wszystko było robione w jednym celu. Kylian Mbappe w ostatnich miesiącach naciskał na ulepszenie drużynowego projektu, czego też jesteśmy naocznymi świadkami.

Aktualna kadra paryżan robi ogromne wrażenie i takie samo uczucie miała wywrzeć na 22-latku. Nasser Al Khelaifi sięgnął głęboko do kieszeni, ponieważ nadrzędnym celem klubu jest zatrzymanie na lata w szeregach wyżej wspomnianego reprezentanta Trójkolorowych.

Nieoczekiwanie według francuskich mediów, Mbappe zdaje się być niewzruszony ostatnimi wydarzeniami, przez co nie ma też zamiaru zgodzić się na przedłużenie umowy, wygasającej już w czerwcu następnego roku. Do gry o usługi napastnika frontowymi drzwiami wkroczył Real Madryt. Los Blancos zaoferowali aż 180 mln euro z bonusami, lecz PSG i tak odmówiło.

Głos w tej sprawie zabrał Mauricio Pochettino na przedmeczowej konferencji.

– Nie powiedział mi nic o chęci opuszczenia PSG. Kylian dobrze przygotował się do jutrzejszego meczu, a pozycja naszego prezesa i dyrektora sportowego ws. jego przyszłości jest jasna – rozpoczął trener.

Natomiast Nasser Al Khelaifi w rozmowie z katarskim BeIN Sports zaznaczył, że na pewno Mbappe nie odejdzie tego lata.

– Wyraziłem się jasno. Stanowisko klubu również jest jasne. Nie zmienię zdania, ani więcej już go nie powtórzę – zaznaczył zirytowany prezes PSG.

