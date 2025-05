Czas na zmiany? Chelsea może pożegnać się z ważnym graczem

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Christopher Nkunku może zamienić Chelsea na Tottenham

Christopher Nkunku to zawodnik, mający umowę ważną z ekipą ze Stamford Bridge do końca czerwca 2029 roku. Ostatnio natomiast nie brakuje wieści w sprawie przyszłości piłkarza, o czym donosi portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że chętny na transfer z udziałem francuskiego napastnika może być Tottenham Hotspur. Wkrótce mają zacząć się oficjalne rozmowy między stronami. Tak naprawdę Nkunku od stycznia budzi zainteresowanie nie tylko działaczy The Spurs. Tottenham ma plan, aby wypożyczyć piłkarza z opcją transferu definitywnego za 45 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wbrew pozorom dla Chelsea powyższe rozwiązanie może być bardzo atrakcyjne. Jasne jest, że decydenci The Blus chcą pozbyć się zawodników, bo jego gra nie przyniosła pożądanych efektów. Chelsea jednocześnie liczy na to, że może odzyskać przynajmniej część zainwestowanych w gracza pieniędzy.

Nkunku to 14-krotny reprezentant Francji, który trafił do londyńskiej ekipy w lipcu 2023 roku RB Lipsk. Niemcy zarobili wówczas na transakcji mniej więcej 60 milionów euro. Zanim zawodnik dołączył do klubu z Bundesligi, to reprezentował barwy Paris Saint-Germain.

Nkunku w trakcie kampanii 2024/2025 wystąpił łącznie w 42 spotkaniach. Zdobył w nich 14 bramek i zaliczył też pięć kluczowych podań, spędzając na boisku ponad 2030 minut.

Zobacz także: Liverpool kontra Newcastle. Zapowiada się letni hit na rynku transferowym