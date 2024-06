ANP / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Trzech kandydatów do wzmocnienia ofensywny Manchesteru United

Manchester United był jedną z drużyn zainteresowanych pozyskaniem Benjaminem Sesko, który ostatecznie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Lipskiem i tym samym pozostanie w niemieckim zespole na kolejny sezon. Włodarze angielskiego klubu kontynuują więc poszukiwana nowego napastnika i przygotowali listę kandydatów do wzmocnienia linii ataku. Jak podaje Rob Dawson ze stacji telewizyjnej “ESPN”, Manchester United monitoruje sytuację trzech zawodników.

Na radarze Czerwonych Diabłów znajdują się bowiem Ivan Toney z Brentfordu, Jonathan David z Lille oraz Joshua Zirkzee z Bolonii. Wiele wskazuje na to, że jeden z tych piłkarzy podczas najbliższego letniego okienka transferowego dołączy do klubu z Old Trafford.

Wydaje się, iż największe szanse na przeprowadzkę do Manchesteru United ma pierwszy z wymienionych, który bardzo dobrze zna realia Premier League. Snajper Pszczół w angielskiej ekstraklasie rozegrał łącznie 85 meczów, strzelił 36 goli i zaliczył 23 asysty.

Najbardziej rozchwytywany z przytoczonej trójki bez wątpienia jest Joshua Zirkzee, którego łączy się również z Milanem oraz Arsenalem. Na pole position w wyścigu o holenderskiego atakującego są popularni Rossoneri, którzy szukają następcy Oliviera Giroud.