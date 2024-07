SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Niższa kwota stała, ale wyższy procent lub wyższa kwota, ale niższy procent

Wisła Kraków wciąż nie podjęła decyzji odnośnie sprzedaży jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy w klubie. Nie tak dawno Jakub Krzyżanowski przez kilka dni przebywał we Włoszech, gdzie od środka mógł się przyjrzeć jak funkcjonuje Bologna. Rossoblu są zainteresowani sprowadzeniem polskiego obrońcy, lecz czekają na zielone światło ze strony Białej Gwiazdy.

Oprócz klubu z Serie A sprowadzeniem Krzyżanowskiego zainteresowana była również Lechia Gdańsk. Jednak z informacji, które przekazał Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty, wynika, że transfer obrońcy do beniaminka PKO BP Ekstraklasy nie wchodzi w grę. Natomiast według dziennikarza Wisła Kraków ma dwa możliwe warianty, jeśli chodzi o sprzedaż 18-latka do Bologni.

Pierwsza opcja to kwota 800 tysięcy euro plus bonusy oraz niższy procent od następnego transferu. Zaś druga możliwość to 500 tysięcy euro plus bonusy oraz większy procent od kolejnego transferu. Póki co nie wiadomo, do której opcji jest bliżej Wiśle Kraków. Jak zaznacza Piotr Koźmiński decyzja ws. sprzedaży Krzyżanowskiego do Bologni powinna zapaść w najbliższym czasie.

Reprezentant Polski do lat 18 w poprzednim sezonie rozegrał w barwach Białej Gwiazdy 21 spotkań. Do seniorskiego zespołu Wisły dołączył w ubiegłym roku, wcześniej był piłkarzem juniorskich drużyn krakowskiego klubu.