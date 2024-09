DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Blaż Kramer

Kramer bliski odejścia z Legii

Blaż Kramer jednak pożegna się z Legią? Wiele wskazuje na to, że tak. Goal.pl sprawdził jak ta sprawa wygląda w tym momencie. Za kulisami dzieją się ciekawe rzeczy, a najbliższe godziny będą decydujące.



Goal.pl informował w środę, że Konyaspor wrócił do rozmów w sprawie pozyskania Blaża Kramera. To drugie podejście Turków i coraz więcej wskazuje na to, że może być skuteczne.



Dziś wczesnym popołudniem dotarły do nas informacje, że umowa jest niemal dopięta i możliwe, że Słoweniec jeszcze dziś w nocy odleci do Konyi. O tym, że gracz Legii jest jednak blisko odejścia informował też znany dziennikarz Canal+ Tomasz Ćwiąkała.



Oczywiście, w sprawie odejścia Kramera działo się już tyle, że trzeba zachować ostrożność do końca, ale faktycznie wiele wskazuje na to, że tym razem do trzech razy sztuka.