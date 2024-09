Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Blaż Kramer

Wraca temat transferu Kramera

Blaż Kramer jeszcze niedawno był bliski odejścia z Legii. Piłkarz poleciał już nawet do Konyi, aby sfinalizować przejście do Konyasporu. W ostatniej chwili doszło jednak do nieporozumień co do szczegółów kontraktu i zawodnik wrócił do Warszawy.

Jeszcze ciekawiej było ze Slovanem Bratysława. Kluby osiągnęły porozumienie na poziomie miliona euro i wydawało się, że nic już nie stanie na przeszkodzie, aby Kramer zagrał w Lidze Mistrzów. Jak jednak przekazał potem sam zawodnik, to on nie dogadał się ze Słowakami i postanowił zostać w Legii.



Gdy już wydawało się, że sprawa jest całkowicie zamknięta do gry postanowił… wrócić Konyaspor. Z informacji Goal.pl wynika, że Turcy znów chcą Słoweńca, ba, są gotowi zaoferować mu lepsze warunki niż wcześniej.



Czy zatem do trzech razy sztuka? Niekonecznie. W tym momencie i tak wszystko zależy od Legii. Skoro klub z Ł3 miał na stole milion euro od Slovana, to trudno przypuszczać, żeby się zgodził na mniej od Konyasporu. Niemniej warto śledzić tę sprawę. Okienko transferowe w Turcji zamyka się w piątek.