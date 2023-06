Jules Kounde dobrze wprowadził się do FC Barcelony. Choć sam zawodnik zaprzeczył za pośrednictwem mediów chęci odejścia z klubu, sama Blaugrana może rozważać jego sprzedaż. Ma to związek z koniecznością szybkiego zarobienia dużej kwoty pieniędzy. Jest ona niezbędna, by zarejestrować kontrakty innych zawodników, a Duma Katalonii zdaje sobie sprawę, że Kounde pozostaje łakomym kąskiem na rynku.