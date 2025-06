fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona będzie miała napastnika. Walczył o niego Raków

Korona Kielce dopięła do tej pory trzy transfery, a lada moment powinna ogłosić również czwarty. Wszystko wskazuje na to, że do ekipy Jacka Zielińskiego dołączy nowy napastnik. Będzie nim Tamar Svetlin, o którego walczył również Raków Częstochowa. 23-latek przejdzie w najbliższych dniach testy medyczne, po których złoży podpis pod kontraktem.

Dla Korony będzie to olbrzymie wzmocnienie, o czym świadczy determinacja włodarzy. Jeśli transfer Svetlina dojdzie do skutku, będzie to dla kieleckiego klubu nowy rekord, jeśli chodzi o wydatek. Zapłaci za niego aż 800 tysięcy euro, a do tego dochodzą również bonusy.

Svetlin ma na koncie trzy występy dla seniorskiej reprezentacji Słowenii. W sezonie 2024/2025 występował dla NK Celje w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie strzelił cztery bramki. Do swojego dorobku dopisał również cztery gole w lidze słoweńskiej oraz jednego w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Korona potwierdza tym ruchem wysokie aspiracje w kontekście nowego sezonu. Do tej pory sprowadziła Jakuba Budnickiego, Nikodema Niskiego oraz Wiktora Popowa. Transfer Svetlina z pewnością nie będzie dla kielczan ostatnim podczas letniego okienka.