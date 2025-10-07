Korona dokona wzmocnienia. Przez moment był gwiazdą ligi

Marcin Cebula rozpoczął negocjacje z Koroną Kielce ws. podpisania kontraktu. Piłkarz wraca do siebie po bardzo poważnych kontuzjach. Informacje w tej sprawie przekazał Damian Wysocki z "wKielcach.info".

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona może doczekać się powrotu Marcina Cebuli

Korona Kielce w tym sezonie jest w znakomitej formie i zdecydowanie można powiedzieć, że zespół Jacka Zielińskiego jest jedną z rewelacji pierwszych miesięcy w PKO Ekstraklasie. Nie może więc dziwić wysokie, czwarte miejsce w stawce. Do tej pory na koncie piłkarzy Scyzorów jest 18 punktów, co daje tylko cztery oczka straty do pierwszej lokaty.

Niemniej pomimo bardzo dobrej formy kielczan, władze klubu cały czas myślą o wzmocnieniach. Choć oczywiście okienko transferowe jest w Polsce zamknięte, to kluby mają możliwość podpisania umowy z piłkarzami, którzy są bez kontraktu. Kimś takim jest Marcin Cebula. Według informacji przekazanych przez Damiana Wysockiego z „wKielcach.info”, rozpoczęły się rozmowy pomiędzy klubem a zawodnikiem.

Cebula w październiku zeszłego roku zerwał więzadła krzyżowe, co spowodowało, że przez cały ten czas przechodził długą rehabilitację. 29-letni ofensywny pomocnik swego czasu jednak był jedną z gwiazd ligi, w barwach Rakowa Częstochowa notował na tyle dobry okres, że wydawało się, że może otrzymać nawet powołanie do reprezentacji Polski. Na boiskach PKO Ekstraklasy ma rozegrane do tej pory 222 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował 19 asysty.

