Koreańczycy przylatują po Szkurina. Jeden z najlepszych napastników Ekstraklasy może opuścić Polskę [NASZ NEWS]

Ilija Szkurin to jeden z najlepszych napastników Ekstraklasy i kandydat do wyjazdu z Polski. Do Białorusina przymierzało się już kilka klubów, a z informacji goal.pl wynika, że są kolejni zainteresowani. Ujawniamy ich nazwy.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Ilja Szkurin

To był strzał w “10” Stali

Sprowadzenie Iliji Szkurina do Stali Mielec było strzałem w dziesiątkę, bo Białorusin doskonale wprowadził się do Ekstraklasy, za drugim do niej podejściem. O ile pierwsza próba (pobyt w Rakowie) kompletnie nie wyszła, o tyle w Stali Szkurin szybko poczuł się jak ryba w wodzie.

Poprzedni sezon był doskonały w jego wykonaniu. W 33 ligowych meczach Białorusin strzelił aż 16 goli, co było jednym z najlepszych wyników w lidze. Taki wynik spowodował spore zainteresowanie jego usługami, choć ostatecznie Szkurin pozostał w Stali na kolejny sezon.



W bieżących rozgrywkach wystąpił w 17 spotkaniach, trafiając do siatki pięć razy. Ale czy na wiosnę dalej będzie strzelał dla Stali? Z informacji goal.pl wynika, że Szkurin trafił pod lupę dwóch koreańskich klubów. Zainteresowanie jest na tyle poważne, że przedstawiciele Koreańczyków przylatują do Polski, aby w piątek zobaczyć Białorusina na żywo, w meczu z GKS Katowice.

Koreańska czołówka patrzy na Ekstraklasę

Jeśli chodzi o nazwy, to w przypadku Szkurina chodzi o Ulsam Hyundai i FC Seoul. W przypadku tego drugiego klubu mówiło się też o zainteresowaniu Imadem Rondiciem, co dowodzi, że FC Seoul mocno wziął na cel napastników Ekstraklasy. Wspomniane kluby to ścisły top koreańskiej ekstraklasy. Ulsan to urzędujący mistrz, a FC Seoul zajął w minionych rozgrywkach czwarte miejsce.