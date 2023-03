Koniec marzeń United o transferze? “Planuję zostać na lata”

PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong jest graczem Barcelony od 2019 roku

Holender od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Manchesteru United

Pomocnik nie zamierza opuszczać stolicy Katalonii

De Jong chce “zostać na wiele lat”

Erik ten Hag jest wielkim wielbicielem talentu swojego rodaka. Obecny szkoleniowiec Manchesteru United trenował 25-latka w Ajaxie i był zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Holandii zeszłego lata. Jednak Frenkie de Jong zdecydował się zostać w Barcelonie – mimo wszystko zainteresowanie ze strony Czerwonych Diabłów nie osłabło.

Manchester bez wątpienia zamierzał wrócić w lecie do prób przekonania 25-latka do przenosin na Old Trafford, ale wszystko wskazuje na to, że 20-krotny mistrz Angli będzie musiał się pogodzić z ostateczną porażką w swoich działaniach. Frenkie de Jong nie ma zamiaru rozstawać się z Blaugraną.

Ostatnie wypowiedzi de Jonga ujawniły jego plany przedłużenia pobytu na Camp Nou. W rozmowie z TV3 reprezentant Holandii powiedział: – Mam nadzieję, że zagram na nowym Camp Nou. Barcelona to klub moich marzeń, więc planuję zostać tu na wiele lat.