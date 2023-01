PressFocus Na zdjęciu: Geoffrey Kondogbia

Aston Villa spróbuje kupić Geoffreya Kondogbię. Atletico Madryt jest skłonne sprzedać pomocnika za odpowiednią kwotę, bo nie jest etatowym członkiem wyjściowego składu.

Unai Emery oczekuje zimą transferu do środka pola

Hiszpanowi podoba się Geoffrey Kondogbia

Pomocnik nie należy do ulubieńców Diego Simeone, co chce wykorzystać Aston Villa

Kondogbia spróbuje swoich sił w Premier League?

Aston Villa w ostatnim czasie pokazała, że lubi kupować piłkarzy z La Ligi. Ubiegłego lata wydała niemałe pieniądze na Philippe Coutinho czy Diego Carlosa. Wraz z przybyciem na Villa Park Unaia Emery’ego, trend ten najprawdopodobniej będzie kontynuowany.

Fichajes donosi, że The Villans interesują się Geoffreyem Kondogbią. Emery ceni 29-latka i chciałby go prowadzić, mimo że posiada w kadrze wielu środkowych pomocników. Hiszpan uważa, że piłkarz ten mógłby wnieść dużo siły fizycznej, ale i zdolności kreacyjnych do gry zespołu. Były reprezentant Republiki Środkowoafrykańskiej ma za sobą niezłą udaną rundę wiosenną minionego sezonu. Wówczas Diego Simeone często na niego stawiał, a ten odpłacał dobrymi występami. Obecnie, jednak, jego rola ponownie spadła. To, wraz z obietnicą wielkich pieniędzy związanych z Premier League może sprawić, że 29-latek chętniej popatrzy na możliwość odejścia. Tym bardziej, że operacji nie będzie utrudniało nawet Atletico Madryt. Żaden zawodnik nie jest obecnie “nie na sprzedaż”. Rojiblancos z uwagą wysłuchają każdej oferty za Kondogbię, którego umowa obowiązuje do 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 20 milionów euro.

Kondogbia wystąpił w tym sezonie w 16 spotkaniach Atletico na wszystkich frontach. Zanotował jedną ligową asystę.

