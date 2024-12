fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i piłkarze Manchesteru United

Manchester United w obliczu zmian. Kto może odejść?

Manchester United przejdzie kolejną rewolucję kadrową pod wodzą Rubena Amorima. Latem sprowadzono kilku piłkarzy za wielkie pieniądze, natomiast Erik ten Hag nie potrafił ich odpowiednio wkomponować do drużyny. Niezwłocznie po zatrudnieniu Amorim zmienił natomiast kluczowe założenia na boisku i formację Czerwonych Diabłów. Zwiastuje to kolejne ruchy, gdyż skład angielskiego giganta nie jest odpowiednio przystosowany do gry z trójką środkowych obrońców i wahadłami.

Zanim dojdzie do wzmocnień, najpierw konieczna będzie sprzedaż niektórych graczy. Amorim wskazał nietykalnych, których chce zatrzymać na Old Trafford za wszelką cenę. Wśród tych zawodników znajdują się Amad Diallo, Leny Yoro, Andre Onana, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt oraz Noussair Mazraoui. Oni zapracowali już na zaufanie Portugalczyka lub są uważani za kluczowych do kontynuowania wprowadzonej koncepcji.

Manchester United zamierza się opierać na młodych, utalentowanych zawodnikach. Wygląda na to, że czas Marcusa Rashforda na Old Trafford minął – oferta w wysokości 40 milionów funtów skłoni klub do sprzedaży. Z odejściem może liczyć się także Bruno Fernandes, który nie został uwzględniony przez Amorima. Czerwone Diabły będą natomiast starać się go zatrzymać, jeśli rozstanie nie będzie konieczne.

Kto jeszcze może pożegnać się z Manchesterem United? Niepewna jest przyszłość takich gwiazd, jak Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee, Mason Mount czy Luke Shaw.