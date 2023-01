PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu podtrzymał trzymeczowe zawieszenie Roberta Lewandowskiego. Choć FC Barcelona wciąż może próbować odwoływać się do sądu cywilnego, Polak najprawdopodobniej nie zagra już w styczniu w La Lidze.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu podtrzymał zawieszenie dla Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona wciąż może odwoływać się do sądu cywilnego

Jeśli decyzja zostanie jednak podtrzymana, Polak nie zagra w styczniu w La Lidze

Lewandowskiego nie minie zawieszenie. Zabraknie go w hicie

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu (TAD) podjął decyzję na temat zawieszenia Roberta Lewandowskiego. Według tego organu Polak musi być zawieszony w trzech najbliższych spotkaniach ligowych.

Przypomnijmy, że 34-latek obejrzał czerwoną kartkę w spotkaniu z Osasuną Pampeluna. Już po nim zapadła decyzja o trzymeczowej absencji Lewego, ale Barcelona zwróciła się do sądu cywilnego. Tam padło podejrzenie, że TAD nie przeanalizował sytuacji dokładnie, a zatem zadecydowano o chwilowym zawieszeniu wykonania kary. Z tego powodu kapitan reprezentacji Polski wystąpił w sylwestrowych derbach z Espanyolem (1:1). Nie pomógł jednak wydatnie zespołowi.

Duma Katalonii wciąż może odwoływać się do sądu cywilnego, ale należy się spodziewać, iż kara od trybunału zostanie podtrzymana. Oznacza to, że najlepszego strzelca La Ligi zabraknie w trudnym spotkaniu z Atletico Madryt, a także w meczach z Getafe i Gironą. W praktyce 34-latek w styczniu nie zagra w rozgrywkach ligowych. Pozostanie mu zatem rywalizacja w Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Blaugrana już w środę rozpocznie zmagania w krajowym pucharze. W starciu z trzecioligowym CF Intercity z pewnością zabraknie jednak Lewandowskiego. Xavi Hernandez zdecydował się nie powoływać swej gwiazdy, by był gotowy na ewentualny hit przeciw Atletico. Jeżeli jego koledzy sprostają jednak zadaniu, będzie miał możliwość występu w spotkaniu 1/8 finału Pucharu Króla.

Lewandowski rozegrał dla Barcelony 20 spotkań. Zanotował w nich 18 bramek i cztery asysty.

Zobacz też: CF Intercity – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2022).

CF Intercity FC Barcelona 28.0 11.0 1.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 stycznia 2023 16:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin