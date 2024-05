Bayern Monachium najpewniej wkrótce przedstawi nowego trenera, którym ma zostać Vincent Kompany. The Sun twierdzi, że Belg chce ściągnąć do niemieckiej ekipy Jacka Grealisha.

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jack Grealish może z Vincentem Kompanym trafić do Bayernu Monachium

Bayern Monachium nie może sezonu 2023/2024 zaliczyć do udanych. Jednocześnie władze klubu pracują już intensywnie nad tym, aby naprawić błędy. Tym samym Bawarczycy wkrótce mają zaprezentować nowego szkoleniowca, a także zacząć się zbroić. The Sun twierdzi, że przymierzany do pracy w roli trenera monachijskiej ekipy Vincent Kompany plany trafić do klubu z gwiazdą Manchesteru City. Belg chciałby, aby jego drużynę wzmocnił Jack Grealish, który ostatnio w zespole Josepa Guardioli nie mógł grać tyle, ile by chciał. 28-latek ma być zatem otwarty na oferty.

Ewentualny transfer reprezentanta Anglii do giganta Bundesligi może być korzystne nie tylko dla samego zawodnika, ale i dla Bayernu. Zyskać może także aktualny mistrz Premier League. Man City na transferze zawodnika może zarobić niezłą sumę. Grealish jest wyceniany na mniej więcej 65 milionów euro.

35-krotny reprezentant Anglii trafił do ekipy z Etihad Stadium w sierpniu 2021 roku z Aston Villi. Grealish dołączył do Man City za 117,5 miliona euro. W trakcie kampanii 2023/2024 piłkarz wystąpił łącznie w 36 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole, a także zaliczył trzy asysty. Na boisku zawodnik spędził ponad 2100 minut.

Czytaj więcej: Man City uprzedzi Real Madryt? Gotowy wyłożyć 120 milionów euro