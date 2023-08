IMAGO / Kessler-Sportfotografie Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani trafił do Eintrachtu przed rokiem jako wolny zawodnik

Zrobił świetne wrażenie i już zakomunikował Orłom chęć odejścia

24-latek dogadał się z PSG. Niemcy oczekują za swego podopiecznego horrendalnie wysokiej kwoty

Kolo Muani dogadał się z PSG. Eintracht zaakceptuje tylko ogromną ofertę

Randal Kolo Muani potrzebował zaledwie roku, by stać się jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników na świecie. Latem 2022 roku przeniósł się z Nantes do Eintrachtu Frankfurt jako wolny zawodnik. Fantastycznie odnalazł się w klubie nad Menem; na tyle dobrze, że Didier Deschamps zabrał go na Mistrzostwa Świata w Katarze. Z nich Muani wrócił ze srebrnym medalem.

Wcześniej w tym tygodniu 24-latek poinformował władze Eintrachtu, że po zaledwie roku zamierza poszukać nowych wyzwań. Wedle sobotnich doniesień, napastnik doszedł już z kolei do porozumienia z Paris Saint-Germain. W grze o jego podpis były także takie ekipy, jak Bayern Monachium, czy liczni reprezentanci Premier League.

Frankfurtczycy rozumieją decyzję zawodnika, ale nie zamierzają ułatwiać mu odejścia. Daily Mail informuje, że oczekują za swojego podopiecznego aż sto milionów euro. Pytanie brzmi, jak wiele będzie w stanie wydać PSG na gracza po zaledwie jednym świetnym sezonie?

Kolo Muani w minionej kampanii rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 23 bramki i 17 asyst.

