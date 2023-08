Manchester City oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu Josko Gvardiola. RB Lipsk otrzyma za reprezentanta Chorwacji 90 milionów euro, co oznacza, że zostanie on najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej.

Manchester City od wielu miesięcy zabiegał o Josko Gvardiola. Wreszcie mistrzowie Anglii dopięli swego

Chorwat podpisał z Obywatelami pięcioletni kontrakt, a RB Lipsk otrzyma 90 milionów euro

Tym samym 21-latek przeskoczył Harry’ego Maguire’a i został najdroższym obrońcą w historii dyscypliny

Oficjalnie: Gvardiol wreszcie w City!

Manchester City od wielu miesięcy zabiegał o Josko Gvardiola. Pep Guardiola postawił sprawę jasno: albo na Etihad Stadium trafi reprezentant Chorwacji, albo żaden inny stoper. Negocjacje się przeciągały, ale ostatecznie znalazły szczęśliwe zakończenie. W sobotnie przedpołudnie mistrzowie Anglii poinformowali bowiem o zakontraktowaniu 21-latka.

To historyczny transfer. RB Lipsk ma otrzymać za swojego, byłego już, podopiecznego 90 milionów euro. Tym samym Chorwat wyprzedzi Harry’ego Maguire’a. Anglik kosztował w przeszłości 87 milionów euro, stając się wówczas najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej. Teraz to na Gvardiolu ciążyć będzie metka z tak wielką ceną. To też drugi najdroższy nabytek w historii klubu – więcej kosztował tylko Jack Grealish.

Defensor podpisał z Obywatelami pięcioletni kontrakt.

Gvardiol w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Byków. Strzelił w nich trzy bramki.

