W Eredivisie niedługo może grać kolejny Polak. Blisko wypożyczenia do ligi holenderskiej jest reprezentujący Wolfsburg Bartosz Białek.

Bartosz Białek szerszej publiczności dał się poznać reprezentując Zagłębie Lubin. Dla Miedziowych zagrał 20 meczów, w których strzelił 9 goli i zaliczył 4 asysty. Jeden dobry sezon w Ekstraklasie wystarczył do tego, aby Polak zapracował na zagraniczny transfer. Po napastnika zgłosił się Wolfsburg.

Wydawało się, że niemiecki klub to dobry kierunek dla Białka, który wchodził na końcówki meczów w Bundeslidze i dawał pozytywne akcenty. Strzelił nawet gola Werderowi i Mainz. Rozwój 20-latka zachowało zerwane więzadło krzyżowe w maju ubiegłego roku. Polak do gry wrócił w tym roku, ale swoją pozycję musiał budować od nowa i nie dostawał tylu minut, ilu by chciał.

Wolfsburg wzbraniał się przed wypożyczeniem Białka, ponieważ wiąże z Polakiem nadzieję. Niemiecki klub dał się jednak przekonać, że tymczasowy transfer wyjdzie napastnikowi na dobre. Przenosiny Białka są w trakcie realizacji. Polak jest spodziewany we wtorek w Arnhem, gdzie ma przejść testy medyczne przed dołączeniem do Vitesse. Do klubu z Eredivisie wypożyczony jest już Kacper Kozłowski. Oprócz niego w lidze holenderskiej są już Paweł Bochniewicz, Przemysław Tytoń oraz Sebastian Szymański.

