Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek i Hertha dążą do zakończenia współpracy. Opcja ta jest możliwa, ponieważ niemiecki klub prowadzi negocjacje w sprawie Polaka.

Krzysztof Piątek chce zmienić klub

Polak może trafić do ligi duńskiej

Farzam Abolhosseini z BT Sport informuje, że FC Kopenhaga rozmawia z Hertthą

Piątek może dołączyć do interesującego projektu

Krzysztof Piątek nie rozegrał ani minuty w Bundeslidze, a za nami już trzy kolejki w niemieckiej elicie. Hertha celowo nie korzysta z Polaka, ponieważ wie, że napastnik chce odejść. Taki scenariusz byłby dobry również dla berlińczyków, którzy zwolniliby w budżecie sporą pensję. Najnowszy chętny na zatrudnienie 27-letniego snajpera to FC Kopenhaga.

Klub zainteresowany Polakiem to mistrz Danii. FC Kopenhaga to atrakcyjna opcja dla Piątka, ponieważ ten miałby możliwość gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, do której niespodziewanie awansował zespół ze stolicy Danii. Tym samym 27-letni napastnik zadebiutowałby w europejskich pucharach, a także miałby szansę na odbudowanie swojej kariery.

Piątek w Kopenhadze byłby zapewne numerem jeden na pozycji napastnika. Co za tym idzie, mógłby strzelić sporo goli oraz zapracować na powołanie do reprezentacji. Duński klub prowadzi rozmowy z Herhą. Omawiane jest zarówno wypożyczenie Polaka, jak i transfer definitywny. W nowym zespole Piątek spotkałby kolegę z kadry, czyli Kamila Grabarę, który jest podstawowym bramkarzem, ale aktualnie leczy kontuzję.

