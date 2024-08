Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Everton torpeduje plany Milanu, The Toffees też chcą Abrahama

Tammy Abraham od trzech sezonów występuje w AS Romie. Pierwsze dwa sezony angielskiego snajpera na Półwyspie Apenińskim były bardzo udane. Aczkolwiek trzeci rok w związku z poważną kontuzją należy spisać na straty. Anglik stracił większą część rozgrywek, a po powrocie do gry nie był w stanie wrócić do poprzedniej wysokiej dyspozycji. Co więcej, rzymianie przed startem kampanii 2024/2025 będą mieli nową dziewiątkę, którą zostanie Artem Dowbyk. W związku z tym 26-letni piłkarz z Londynu musi szukać nowego klubu.

Wyśmienitą okazję na rynku transferowym chce wykorzystać AC Milan. Rossoneri rozmawiali z Abrahamem, a zawodnik po negocjacjach dał zielone światło na przeprowadzkę do Mediolanu. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy klubem ze stolicy mody a drużyną z Rzymu ws. wyceny zawodnika. Mówi się, że Wilki chcą zarobić na sprzedaży reprezentanta Anglii ok. 17 milionów euro.

Choć wydaje się, że AC Milan jest na pole position w walce o sprowadzenie napastnika, to do gry włączyć się może inny klub. Z najnowszych informacji przekazanych przez portal Sportitalia.com wynika, że Everton rozważa zasadność złożenia oferty za snajpera Romy.

Tammy Abraham łącznie w Rzymie spędził trzy lata, a w tym czasie rozegrał dla zespołu 119 spotkań i strzelił 37 goli. Z rzymskim klubem sięgnął po triumf w Lidze Konferencji oraz dotarł do finału Ligi Europy.