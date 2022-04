Pressfocus Na zdjęciu: Geoffrey Kondogbia

Geoffrey Kondogbia to ważne ogniwo Atletico. 29-latek może latem zamieć Madryt na Premier League, skąd może nadejść oferta za piłkarza.

W letnim oknie transferowym Aston Villa chce wzmocnić drugą linię

Na celowniku tej drużyny jest Geoffrey Kondogbia

Pozyskanie 29-latka to koszt około 25 milionów euro

Aston Villa szuka wzmocnienia środka pola

Przed startem sezonu 2021/2022 jednym z kandydatów do namieszania w czołówce Premier League była Aston Villa, której jednak bliżej do strefy spadkowej (12 punktów przewagi), niż do lokaty dającej europejskie puchary (15 punktów straty).

W Birmingham chcą stale rozwijać i wzmacniać zespół. Aston Villa potrzebuje między innymi lepszego pomocnika. Od dłuższego czasu z opuszczeniem klubu łączony jest Douglas Luiz. Klub rozgląda się już za nowym defensywnym pomocnikiem.

Aston Villa mierzy wysoko, więc na swojej liście życzeń na piłkarzy z czołowych klubów. Z pewnością odpowiednio wysokie umiejętności ma Geoffrey Kondogbia, który reprezentuje Atletico. 29-latkowi w trakcie ostatniego meczu z Manchesterem City w Madrycie z trybun przyglądał się Steven Gerrard.

Angielski szkoleniowiec był pod wrażeniem występu pomocnika Atletico, który w tym sezonie 33 spotkania. Strzelił w nich jednego gola oraz zaliczył dwie asysty. Mistrz Hiszpanii z pewnością nie pozbędzie się łatwo swojego piłkarza. Kondogbia ma bowiem umowę ważną do 30 czerwca 2024 roku.

Portal Transfermarkt wycenia 29-latka na 15 milionów euro. Aby przekonać Atletico do sprzedaży trzeba zapłacić jednak więcej. Hiszpański klub może zaakceptować propozycję opiewającą na 25 milionów euro. Aston Villa jest w stanie wyłożyć taką sumę. Zwłaszcza, że zawodnika pozytywnie zaopiniował Steven Gerrard.

Czytaj także: Transfer Lewandowskiego. Witajcie w pierwszym odcinku serialu. Można przewidzieć, co będzie dalej