Inter Miami to klub, którego właścicielem jest David Beckham. Zespół z MLS będzie naciskał, aby ich szeregi zasilił Leo Messi.

Leo Messi ma z PSG umowę ważną do 30 czerwca z opcją przedłużenia o rok

Inter Miami pragnie, aby Argentyńczyk dołączył do nich po wygaśnięciu kontraktu z paryżanami

Zespół z MLS jest optymistycznie nastawiony do pozyskania 34-latka

Inter Miami optymistą w sprawie Messiego

Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o tym, że Leo Messi nie jest szczęśliwy grając dla PSG. Argentyńczyk tęskni na Barceloną, gdzie mieszkał w spokojnej dzielnicy. Ponadto 34-latek potrzebował kilku miesięcy na odnalezienie się w francuskiej drużynie. Na ten moment Messi rozegrał dla PSG 23 mecze. Strzelił w nich 7 goli oraz zaliczył 11 asyst.

Aktualna umowa Argentyńczyka wiąże go z PSG umową do 30 czerwca 2023 roku. Klub ma jednak opcję przedłużenia kontraktu o rok. Z wypowiedzi Messiego wynika, że karierę chciałby on skończyć w swojej ojczyźnie. Wcześniej mógłby jednak zagrać w Stanach Zjednoczonych.

Pozyskaniem Messiego od dłuższego czasu zainteresowany jest Inter Miami, czyli klub, którego właścicielem jest David Beckham. Anglik, który również bronił barw PSG ma kontakt z Argentyńczykiem. Były gracz między innymi Realu Madryt ostrożnie podchodzi do sprowadzenia 34-latka. Beckham uważa bowiem, że transfery gwiazd nie zawsze mają dobry wpływ na klub.

Większym optymistą w sprawie Messiego jest współwłaściciel oraz dyrektor wykonawczy Interu Miami. – Leo Messi jest nadal jednym z najlepszych graczy na świecie, jego umiejętności nie zmniejszyły się. Chcielibyśmy mieć Messiego jako zawodnika Interu Miami, aby był częścią naszej społeczności. Czy to się może stać? Będziemy naciskać. W głębi serca jestem optymistą – czy widzę, że to się dzieje? Jest taka możliwość – powiedział Jorge Mas.

