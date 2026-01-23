Klopp poprosi Real o transfer tego napastnika. Duet marzeń z Mbappe

Juergen Klopp chce ułożyć linię ataku Realu Madryt po swojemu, jeśli ostatecznie obejmie zespół. Według doniesień El Nacional niemiecki szkoleniowiec ma już konkretny plan i marzy o stworzeniu zabójczego duetu z Kylianem Mbappe.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp wskazał idealnego partnera dla Mbappe

Jednym z pierwszych warunków Juergena Kloppa w przypadku objęcia Realu Madryt ma być sprowadzenie nowego napastnika. Niemiec uważa, że Kylian Mbappe potrzebuje klasowego partnera w ofensywie, który pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał. Przy coraz większych znakach zapytania dotyczących przyszłości Viníciusa Juniora, na Santiago Bernabeu coraz uważniej rozglądają się za alternatywami.

Według El Nacional faworytem Kloppa jest Karim Adeyemi. Niemiecki trener od dawna podziwia swojego rodaka i wierzy, że mimo nierównej formy oraz problemów pozaboiskowych, skrzydłowy Borussii Dortmund ma potencjał, by stać się jednym z najlepszych piłkarzy świata. Klopp jest przekonany, że w Madrycie potrafiłby wydobyć z niego maksimum możliwości. Podobnie jak wcześniej uczynił to z Sadio Mane, czy Mohamedem Salahem w Liverpoolu.

Adeyemi, gdy jest w pełni dyspozycji, imponuje przede wszystkim szybkością i umiejętnością robienia różnicy w pojedynkach jeden na jednego. W Realu jego rozwój obserwowany jest od lat, jeszcze od czasów juniorskich. Sam piłkarz miał już podjąć decyzję o odejściu z Borussii Dortmund latem. Nie chce przedłużać kontraktu, który obowiązuje do 2027 roku, i szuka nowego wyzwania w bardziej ambitnym projekcie sportowym.

Taka postawa stawia klub z Dortmundu pod ścianą. Jeśli nie zdecyduje się na sprzedaż, ryzykuje utratę zawodnika za darmo w niedalekiej przyszłości. Według informacji z Hiszpanii, Adeyemi mógłby trafić do Realu Madryt za około 40 milionów euro podstawy oraz 15 milionów w formie bonusów, co w Madrycie uznawane jest za wyjątkowo atrakcyjną okazję.