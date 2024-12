Mateusz Klich po wygaśnięciu kontraktu z DC United może wrócić do Ekstraklasy. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, rozmowy z pomocnikiem prowadzi Cracovia.

Paul Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Klich

Cracovia rozmawia z Klichem ws. powrotu do klubu

Cracovia zakończyła pierwszą rundę PKO BP Ekstraklasy na wysokim 5. miejscu w tabeli z dorobkiem 31 punktów. W ostatnim meczu podopieczni Dawida Kroczka zremisowali bezbramkowo z Piastem Gliwice. Teraz przed Pasami zimowa przerwa, podczas której zarząd klubu z pewnością będzie pracował nad wzmocnieniami pierwszego zespołu. Okazuje się, że zespół z Krakowa prowadzi rozmowy z reprezentantem Polski na temat ewentualnego powrotu do klubu.

Zawodnikiem, o którym mowa jest oczywiście Mateusz Klich. Środkowy pomocnik zbliża się do końca kontraktu z DC United. Umowa 34-latka wygasa wraz z końcem roku, więc od 1 stycznia będzie wolnym agentem na rynku transferowym. Jak przekazał Łukasz Olkowicz z portalu Przegląd Sportowy Onet, ewentualny transfer Mateusza Klicha będzie możliwy zimą, dzięki czemu piłkarz dołączy do zespołu na starcie przygotowań do rundy wiosennej.

Klich zdecydował się na wyjazd do USA na początku tego roku. W barwach amerykańskiego klubu w tym sezonie wystąpił w 34 meczach, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 6 asyst. DC United w konferencji wschodniej zajęło 10. miejsce i nie awansowało do fazy play-off.

Zanim piłkarz urodzony w Tarnowie wyjechał za ocean w latach 2017-2023 bronił barw Leeds United. W klubie z Elland Road rozegrał prawie 200 spotkań i zyskał status legendy. W przeszłości reprezentował również takie kluby jak Utrecht, Wolfsburg czy Twente.

Rozmowy na linii Klich – Cracovia nie powinny dziwić kibiców, bowiem nie tak dawno prezes klubu Mateusz Dróżdż wypowiadał się na temat piłkarza. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą nie ukrywał, że liczy na powrót 34-latka do macierzystego klubu. Warto odnotować, że Klich był piłkarzem Cracovii w latach 2008-2011. Na swoim koncie ma 58 występów w klubowej koszulce.