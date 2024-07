Jakub Kiwior tego lata ma pożegnać się z Arsenalem. Na prowadzenie w wyścigu o Polaka wysunął się Inter Mediolan, który traktuje go jako główny cel transferowy - donosi "La Gazzetta dello Sport".

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior może trafić do mistrza Włoch!

Jakub Kiwior ma świadomość, że jego przygoda z Arsenalem najprawdopodobniej tego lata dobiegnie końca. Na Emirates Stadium lada moment zamelduje się Riccardo Calafiori, który przejmie dotychczasową rolę Polaka. Jako lewonożny stoper Mikel Arteta widzi go zarówno w duecie środkowych obrońców, jak na boku boiska. Do tej pory za takie uzupełnienie składu uchodził Kiwior, który w sezonie 2023/2024 przeżywał okres bardzo dobrej gry. Wykorzystał problemy kadrowe i wywalczył miejsce w składzie na lewej stronie defensywy. W Lidze Mistrzów jednak rozczarował, a Arteta przekonał się, że nie może w pełni na nim polegać, więc finalnie odstawił go od wyjściowej jedenastki.

Reprezentant Polski potrzebuje regularnej gry, a w Arsenalu na pewno nie będzie mógł na to liczyć. Jego letni transfer wydaje się już tylko kwestią czasu. Kiwiorem interesują się włoskie ekipy, takie jak chociażby Juventus, Napoli czy Milan. Na prowadzenie wysunął się ostatnio natomiast Inter Mediolan. “La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że mistrz Włoch uczynił Kiwiora nawet celem transferowym numer jeden, rezygnując wcześniej ze sprowadzenia z wolnego rynku Mario Hermoso. W Mediolanie mają uważać transakcję z udziałem Kiwiora za absolutnie kluczową do zrealizowania.

Kiwior dobrze odnalazłby się jako lewonożny obrońca w trzyosobym bloku defensywnym. Miałby w Interze rywalizować o miejsce w składzie z Alessandro Bastonim, lub też zwyczajnie być jego zmiennikiem. Na ten moment nie wiadomo, ile Arsenal dokładnie zażyczy sobie za Kiwiora, natomiast transfer powinien oscylować w granicach 25 milionów euro.