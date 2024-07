Real Madryt długo zabiegał o to, aby pozyskać Leny'ego Yoro. Finalnie młody obrońca nie trafi do klubu z La Liga. Relevo podało, jaką decyzję podjęli sternicy Królewskich.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt obierze jedyna słuszną drogę? Decyzja po braku porozumienia z Yoro

Real Madryt ma ambitne plany związane z kolejną kampanią. Królewscy mają zamiar nie tylko powalczyć o mistrzostwo La Liga, ale liczą też na to, że namieszają w europejskich pucharach. Jednocześnie przedstawiciele władz klubu pracują nad wzmocnieniami. Relevo przekazało wieści związane z decyzją po fiasku rozmów w sprawie braku transferu z udziałem Leny’ego Yoro.

Francuski obrońca nie tylko był jednym z głównych celów dla klubu z Madrytu, ale Real tak naprawdę nie miał żadnej alternatywy. Nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie planów transferowych sprawiał, że zarząd chce bardziej zaufać graczom, którzy już są w kadrze i nie planuje rozważać innych opcji.

Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Antonio Rudiger i Eder Militao będą decydować o sile defensywy Los Blancos. Oczekuje się w klubie, że Brazylijczyk upora się z kłopotami zdrowotnymi, z którymi się zmagał. Tym samym zawodnik będzie mógł stworzyć solidny blok obronny z reprezentantem Niemcem. Ważny wzmocnieniem dla Realu może być też powrót do gry Davida Alaby, co ma mieć miejsce w październiku.

Jednocześnie sztab szkoleniowy ekipy z La Liga musi być przygotowany na nieoczywiste rozwiązania. Jednym z nich może być postawienie w obronie na Aureliena Tchouameniego. Francuski pomocnik pokazał już, że potrafi grać jako środkowy obrońca. Zagrał na tej pozycji 10 meczów. Wszechstronność może być zatem kluczowa w kontekście podjęcia ewentualnej decyzji trenera Carlo Ancelottiego o tym, aby ustawić Tchouameniego na środku obrony.

Los Blancos nowy sezon ligowy zaczną 18 sierpnia. W pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej zmierzą się na wyjeździe z Mallorką.

