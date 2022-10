Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Rosną szanse na hitowy transfer, którego bohaterem byłby Jakub Kiwior. Do kolejki zainteresowanych transferem dołączył gigant Serie A.

Jakub Kiwior wzbudził zainteresowanie kolejnego czołowego klubu Serie A

Wcześniej Polak był łączony z Milanem

Teraz stoper jest opcją dla kolejnego zespołu

Kiwior z szansą na grę czołowym klubie Serie A

Okno transferowe jest aktualnie zamknięte, ale nie brakuje doniesień, które łączą zawodników z różnymi klubami. Zagraniczne media spekulują miedzy innymi nad przyszłością Jakuba Kiwiora, który przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki reprezentacji Polski. 22-latiem interesują się czołowe kluby Serie A, ale nie tylko.

Kiwior aktualnie z powodzeniem reprezentuje Spezię, dla której w tym sezonie rozegrał dziewięć meczów. Nie dziwi zatem fakt, że to z Serie A pochodzi największe zainteresowanie Polakiem. Janekx89 informował na naszej stronie, że 22-latek ma dołączyć do Milanu. Później okazało się, że Kiwior jest także na liście życzeń aktualnego półfinalisty Ligi Mistrzów, czyli Villarrealu.

Najnowszy klub, który rozważa kupno polskiego stopera to Juventus, któremu przydałby się nowy środkowy obrońca. W Turynie Kiwior zagrałby z dwoma rodakami, czyli Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem. Do transferu jednak długa droga, ponieważ realne jest to, że Polak to opcja rezerwowa dla Juventusu. Obiektem zainteresowań włoskiego giganta jest bowiem także Evan Ndicka. Francuz w tym sezonie zbiera doświadczenie w Lidze Mistrzów, ponieważ gra dla Eintrachtu. Jego kontrakt wygasa już 30 czerwca przyszłego roku, więc turyńczycy mogliby go pozyskać za darmo w razie braku przedłużenia umowy z niemieckim pracodawcą.

