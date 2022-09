Janekx89 dla Goal.pl #10. Reprezentant Polski blisko Milanu. Projekt #StudioBelek

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Obrońca reprezentacji Polski jest bardzo blisko Milanu. Niektórzy mówią nawet, że “wszystko klepnięte”. To temat numer jeden poniższego tekstu. Oprócz tego potwierdziły się informacje z poprzedniego bloga. Nastąpiła rewolucja w drugoligowym Motorze Lublin współfinansowanym przez miliardera Zbigniewa Jakubasa. Do dymisji podał się Arkadiusz Onyszko potwierdzając tym samym stawianą regularnie przeze mnie tezę, że większość byłych piłkarzy to ignoranci jeśli chodzi o zarządzanie klubem i rozpoznanie umiejętności zawodników. Niestety zazwyczaj w przypadku, gdy osoba bliska klubowi jest chętna do pomocy, to węszą w tym spisek albo chęć zarobku jako “drugi agent”, czyżby taka ocena wynikała z własnych doświadczeń…?

Jakub Kiwior może trafić do AC Milan. Obrońca Spezii Calcio jest blisko zmiany klubu

Motor Lublin dokonał obiecująco wyglądającej rewolucji

Już w styczniu projekt #StudioBelek w Goal.pl

Motor Lublin wraca na właściwe tory?

Chwilowo w rolę dyrektora sportowego (choć okienko transferowe od trzech tygodni zamknięte) wcielił się były zawodnik tego klubu Paweł Tomczyk (jeszcze w poprzednim sezonie pracownik pionów sportowych w Legii, wcześniej w Rakowie Częstochowa). Już po dopięciu spraw formalno-prawnych zostanie prezesem klubu, ale bardziej w roli dyrektora aktywnie zarządzającego. Osobiście uważam te wybory za dobre i dające nadzieje na pozytywną zmianę w mającym ogromne możliwości klubie ze ściany wschodniej. Pozostaje kwestia doboru najbliższych współpracowników i budowy chociażby podstaw rzetelnego skautingu, jeśli inspiracją w głównej mierze jest znany obydwu projekt Rakowa.

Tomczyk postawił klarowny warunek swojego powrotu w innej roli do Motoru, Onyszko zupełnie musiał opuścić klub po kompromitującym początku sezonu drugoligowca – przedsezonowego faworyta bukmacherów do awansu. Szatnią zarządzać będzie siadający w roli pierwszego trenera na karuzelę Goncalo Feio, przejmujący ją wraz z asystentem Mateuszem Stolarskim, który przez ostatnie lata pracował jako pierwszy asystent w Stali Rzeszów. Ich zadaniem będzie także wyjaśnienie toksycznych relacji w sztabie szkoleniowym. Stolarski, prywatnie brat piłkarza Pawła z Pogoni Szczecin, w końcówce rundy wiosennej próbował ratować trzecioligową Wólczankę Wólka Pełkińska, ale okazało się to misją niemożliwą i wioska z Podkarpacia pożegnała się z tym poziomem po wielu latach ciekawej przygody. Jej miejsce w lidze zajęła oddalona o kilkanaście kilometrów KS Wiązownica. Największe miasta z tego regionu: Przemyśl, Krosno, Sanok, Jarosław, czy Jasło mogą o tym poziomie rozgrywkowym od kilku lat najwyżej pomarzyć. Potwierdzając tylko fakt, że im więcej osób zarządza i miesza w klubie tym trudniej o dobry wynik i awans z bardzo zaciętej IV ligi.

Jakub Kiwior blisko AC Milan

W czasie weekendowego maratonu rozpoczętego w czwartek (9 spotkań obejrzanych na żywo od grupowego LE do meczu trampkarza starszego, 72 od początku rundy jesiennej – więcej o moich stadionowych podróżach w kolejnym blogu) w jednej ze stadionowych loży zasłyszałem, a na innym mniejszym obiekcie zdołałem potwierdzić u osoby z bliskiego otoczenia reprezentacyjnego obrońcy, że Jakub Kiwior z włoskiej Spezii Calcio jest bardzo bliski transferu do AC Milan. Ktoś z jego najbliższego otoczenia dodał nawet, że “wszystko klepnięte”. Środkowy defensor będący obecnie na zgrupowaniu reprezentacji przed meczami z Holandią i Walią do Serie A trafił przed rokiem w końcówce letniego okienka ze słowackiego MSK ZIlina.

#StudioBelek

Czytacie jubileuszowy – dziesiąty blog, Janekx89 dla Goal.pl. Z tej okazji pragnę poinformować już dzisiaj, że owocna współpraca będzie kontynuowana również w rundzie wiosennej. W trakcie przygotowań do rozgrywek większość naszych klubów przebywać będzie w malowniczej Turcji, konkretnie nad morzem Śródziemnym. Uda się tam także ekipa Goal.pl z dwójką reporterów na czele, wspierana przez osobę od obsługi technicznej i mnie. Zależnie od terminów i planów klubów pierwszoligowych na zimowe przygotowania podjęta zostanie decyzja, na ile dłużej pozostaniemy, żeby zająć się szczególnie klubami mającymi aspiracje awansu do Ekstraklasy.

Nazwa naszego projektu to #StudioBelek postaramy się o dobrej jakości transmisje live wieczorami i nagrania z rozmówek na gorąco po sparingach, czy zakulisowych sytuacjach, jakich na obozach tego typu nie brakuje. Dostępne będą materiały związane z każdym klubem przebywającym w okolicach miasteczka Belek. Nie zabraknie topowych trenerów i piłkarzy z naszej ligi, a może nie tylko? Na podsumowanie pierwszego tygodnia planowana jest niespodzianka, będąca zaskoczeniem dla większości osób w piłkarskim środowisku. Postaramy się o jak najlepszą jakość naszych materiałów i transmisji live. Już teraz chcemy Was serdecznie zaprosić na #StudioBelek w Goal.pl. Bądźcie z nami!