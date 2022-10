PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik rozegrał kolejne bardzo dobre zawody w barwach Juventusu. Polak przyczynił się do niedzielnego zwycięstwa Starej Damy z Bolonią zdobywając jedną z bramek. Po meczu występ reprezentanta Polski docenił Alessandro Del Piero.

Arkadiusz Milik znów jest chwalony we Włoszech

Polaka skomplementował legendarny zawodnik Starej Damy Alex Del Piero

Reprezentant Polski ma na swoim koncie już cztery gole dla bianconerich

Del Piero nie ma wątpliwości wobec Milika

Wielu powątpiewało w słuszność transferu Arkadiusza Milika do Juventusu. Eksperci oraz kibice byli zdania, że były gracz Górnika Zabrze nie ma umiejętności by rywalizować w takiej drużynie. Prawda jest jednak inna. Po kilku tygodniach śmiało można stwierdzić, że to najlepszy letni ruch Starej Damy. Reprezentant Polski jest obecnie wyróżniającą się postacią w zespole Massimiliano Allegriego.

Milik ma na swoim koncie już pięć meczów w Serie A, w których zdobył trzy gole. Do tego niezłego wyniku dołożył też jedno trafienie w dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów. W niedzielny wieczór znów był kluczowy, tym razem w meczu z Bolonią. Występ reprezentanta Polski bardzo pozytywnie ocenił Alessandro Del Piero, legenda Juventusu, a obecnie ekspert telewizji Sky Sport.

– Juventus był wreszcie bardziej solidny, energiczny i przede wszystkim zdecydowany. To dobry znak przed kolejnymi spotkaniami, które będą kluczowe dla całego sezonu. Widać też postęp w grze Vlahovicia, który zaliczył udane występy w kadrze narodowej. Granie w parze z Milikiem niewątpliwie mu sprzyja. Arek to zawodnik, który potrafi prawie wszystko i obecnie jest fundamentalny dla tego Juventusu – stwierdził Del Piero.

Występ Milika docenili także włoscy dziennikarze. Polak od redakcji Calciomercato.com otrzymał notę 7,5 – najwyższą w zespole obok Dusana Vlahovicia. Redaktorzy zwrócili uwagę na gola pięknej urody, a także podkreślili, że jest “podstawą jakości w ataku”.

Zobacz również: Niesamowita bomba Milika w meczu z Bolonią, Skorupski bezradny [WIDEO]