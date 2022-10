PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior może niebawem zostać bohaterem wielkiego transferu. Reprezentantem Polski interesuje się AC Milan, a Łukasz Wiśniowski doniósł, że obrońca znalazł się też na celowniku Villarrealu.

Jakub Kiwior prezentuje fantastyczną formę, zarówno w Spezii, jak i reprezentacji Polski

Niebawem Polak stanie się bohaterem wielkiego transferu

Łukasz Wiśniowski poinformował, że 22-latkiem interesuje się Villarreal. W zespole półfinalisty Ligi Mistrzów miałby zastąpić Pau Torresa, którego od dawna łączy się z transferem do jednego z europejskich gigantów

Kiwior ma kolejnego adoratora. Czas na kolejnego Polaka w La Lidze?

Jakub Kiwior przeżywa swój najlepszy okres w karierze. Jest jednym z najlepszych zawodników włoskiej Spezii, a dobre występy w Serie A przełożyły się na szansę w reprezentacji Polski. Po wrześniowym zgrupowaniu żaden z ekspertów nie wyobraża już sobie linii defensywnej Biało-Czerwonych bez 22-latka. Prezentuje on bowiem nie tylko świetne umiejętności obronne, ale ma też to, czym zwykle nie mogą pochwalić się inni gracze występujący na tej pozycji – zdolność do wyprowadzenia piłki. To właśnie stoper zapoczątkował jedyną akcję bramkową w starciu z Walią (1:0). Gol Karola Świderskiego zapewnił Polakom utrzymanie w Dywizji A, a także pierwszy koszyk w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Już latem Kiwior mógł zmienić klub. Gianluca Di Marzio donosił, że West Ham United oferował za gracza nawet 12 milionów euro. Ostatecznie defensor pozostał w Spezii, a klub ten niebawem może zarobić znacznie większą kwotę. Już kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia na temat poważnego zainteresowania ze strony AC Milan. Teraz otrzymaliśmy też informacje na temat propozycji ze strony jednej z najlepszych drużyn La Ligi.

– Villarreal jest bardzo zainteresowany tym, żeby sprowadzić do siebie Jakuba Kiwiora. Na tej pozycji występuje w tym klubie Pau Torres, ale jest to zawodnik, który być może niebawem odejdzie. Kiwior byłby jego świetnym następcą – wyjawił dziennikarz Canal+, Łukasz Wiśniowski. – Droga z takiego klubu jak Spezia do Villarreal, a następnie jakiegoś wielkiego klubu, byłaby dla Kiwiora wspaniała – dodał dziennikarz.

Żółta Łódź Podwodna to niedawny półfinalista Ligi Mistrzów. Obecnie zespół z Estadio de la Ceramica występuje w Lidze Konferencji, gdzie w grupie mierzy się z Lechem Poznań. Villarreal to świetne okno wystawowe dla graczy aspirujących do gry w ścisłej elicie. Idealnym przykładem takiego zawodnika jest wspomniany Pau Torres. Reprezentant Hiszpanii od lat łączony jest z odejściem do jednego z gigantów. Wiele o Żółtej Łodzi Podwodnej mówi też jednak fakt, iż obrońca ten, jak dotąd, nie zdecydował się na odejście, mimo licznych, lukratywnych ofert.

Kiwior rozegrał w tym sezonie już osiem meczów dla Spezii. 22-latek ma też na koncie już cztery spotkania dla reprezentacji Polski.

