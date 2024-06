Jakub Kiwior być może będzie mieć okazję, aby wrócić do Serie A. Jak informuje Giovanni Albanese obrońca Arsenalu jest rozpatrywany przez Juventus jako opcja rezerwowa.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Juventus umieścił Kiwiora na liście rezerwowej, transfer zależy od Calafioriego

Jakub Kiwior w styczniu 2023 roku opuścił Serie A i zdecydował się na transfer do Arsenalu. Kanonierzy zapłacili za reprezentanta Polski ok. 19,5 milionów euro. Polak został tym samym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu. Po półtora roku gry na poziomie Premier League pojawiła się szansa, aby urodzony w Tychach obrońca znów trafił do słonecznej Italii.

Jak przekazał dziennikarz Giovanni Albanese, reprezentant Polski znalazł się w kręgu zainteresowań Juventusu. Stara Dama poszukuje nowego lewego obrońcy. Pierwszą opcją jest Riccardo Calafiori z Bolognii, z którym prowadzone są obecnie negocjacje, z kolei Kiwior jest planem B dla władz klubu. Jeśli tylko Bianconeri nie dojdą do porozumienia z Rossoblu, a transfer Włocha upadnie, Juventus zwróci się do Arsenalu z zapytaniem o możliwość sprowadzenia 24-letniego zawodnika z Polski.

Kiwior od momentu dołączenia do Arsenalu wystąpił łącznie w 38 meczach, w których strzelił 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Na początku bieżącego roku był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, a kredyt zaufania od Mikela Artety spłacił w najlepszy możliwy sposób. Na przełomie lutego i marca był jednym z najlepszych zawodników Kanonierów, co udokumentował golem i trzema asystami.

Kontrakt obrońcy obowiązuje do czerwca 2028 roku, a Kiwior wyceniany jest obecnie na 30 milionów euro. Poza zainteresowaniem ze strony Juventusu w poprzednich miesiącach Polak łączony był z przejściem do AC Milanu.