dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Chelsea wzięła na radar Comana, miałby zastąpić Sterlinga

Bayern Monachium zaakceptował ostatnio ofertę transferu, w myśl której Kingsley Coman miałby zostać sprzedany do Al-Hilal. Choć część mediów sugerowała, że reprezentant Francji zgodził się na ofertę z Saudi Pro League, to agent zawodnika zdementował plotki.

Na tę chwilę wciąż nie wiadomo czy Coman zdecyduje się przyjąć propozycję transferu z Arabii Saudyjskiej. Nie jest tajemnicą, że zdobywca Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium chciałby pozostać w Europie i grać w jednej z pięciu najlepszych lig. Być może pod koniec okna transferowego nadarzy się do tego okazja. Jak sugeruje portal Fichajes.net sprowadzenie skrzydłowego rozważa Chelsea.

Oglądaj skróty meczów Premier League

The Blues szukają sposobu, aby pozbyć się z klubu Raheema Sterlinga. Reprezentant Anglii był niedawno przymierzany do Manchesteru United, lecz Czerwone Diabły odrzuciły możliwość zakontraktowania 29-latka. Ponadto transferem skrzydłowego interesuje się również Crystal Palace. Jeśli klub z Londynu sprzeda w najbliższych dniach Sterlinga, to istnieje prawdopodobieństwo, że będą chcieli zastąpić go inną gwiazdą. Tym zawodnikiem miałby być właśnie Kingsley Coman.

Fichajes.net zaznacza, że Coman posiada atut gry na obu skrzydłach, co czyni go atrakcyjnym nabytkiem dla The Blues. W klubie wierzą, że Francuz swoją wszechstronnością będzie idealnym następcą Sterlinga, którego przyszłość skreślił niedawno Enzo Maresca.