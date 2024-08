Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rodri celem Realu Madryt na lato 2025

Florentino Perez przyzwyczaił kibiców Realu Madryt, że jeśli chodzi o przeprowadzanie transferów, to jest prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie. Latem bieżącego roku przeprowadził transfer, na który kibice Los Blancos czekali od lat. Co więcej, zrobił to zupełnie za darmo, bo Kylian Mbappe przeniósł się do Królewskich po wygaśnięciu kontraktu z Paris Saint-Germain. Teraz w zaciszu swojego gabinetu przygotowuję listę zawodników na przyszłe lato, gdzie plany będzie miał równie ambitne co w trakcie obecnego okienka.

Jeśli wierzyć doniesieniom Duncana Castlesa to Real Madryt określił cel transferowy na letnie okno w 2025 roku. W swoim podcaście “The Transfers Podcast” dziennikarz zdradził, że następnym celem Florentino Pereza będzie gwiazda Manchesteru City – Rodri.

Reprezentant Hiszpanii jest nie tylko jedną z gwiazd Obywateli, ale również zawodnikiem, od którego Pep Guardiola rozpoczyna ustalanie wyjściowego składu. Co więcej, Rodri jest najdłużej niepokonanym piłkarzem w historii futbolu. Hiszpan osiągnął serię 74. meczów bez porażki z rzędu, w których pojawił się na boisku. 28-latek był niepokonany od lutego 2023 roku aż do maja 2024 roku, gdy Manchester City przegrał w finale Pucharu Anglii z Manchesterem United.

Castles zaznacza, że Manchester City oczywiście nie chce stracić kluczowego zawodnika. Władze klubu będą chciały go zatrzymać na Etihad Stadium, oferując mu przedłużenie umowy. Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Rodri pod skrzydła Pepa Guardioli trafił w lipcu 2019 roku, gdy Manchester City zapłacił Atletico Madryt aż 70 mln euro. Łącznie w barwach The Citiziens rozegrał 257 spotkań, w których zdobył 26 goli i zanotował 30 asyst.