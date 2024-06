dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Man City, Liverpool, Arsenal, Real Madryt i Barcelona. Te kluby chcą Kimmicha

Bayern Monachium latem może przejść poważną rewolucję kadrową, a kluczowi zawodnicy pierwszego składu mogą opuścić szeregi zespołu. Kilka tygodni temu dziennikarz stacji Sky Sport przekazał, że została stworzona lista piłkarzy, za których władze klubu wysłuchają ofert. Teraz Florian Plettenberg poinformował, że jeden z graczy, których nazwisko widnieje na liście, jest coraz bliżej opuszczenia Allianz Areny.

Joshua Kimmich, bo o nim mowa rozważa transfer do jednego z pięciu europejskich gigantów. Kluby, które niemiecki piłkarz bierze pod uwagę to Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madryt oraz Barcelona. Kwestia ewentualnego transferu ma się rozstrzygnąć w najbliższych miesiącach bądź w 2025 roku, bowiem w czerwcu przyszłego roku wygasa obecna umowa Kimmicha z Bayernem. Warto odnotować, że 29-latek sam odpowiada za rozmowy kontraktowe z zainteresowanymi zespołami. Jeśli jakikolwiek klub chce nawiązać z nim kontakt, musi wykonać telefon bezpośrednio do samego piłkarza.

Reprezentant Niemiec w Bayernie inkasuje aż 20 milionów euro rocznie, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie. Sam piłkarz nie wyklucza pozostania w Monachium na jeszcze jeden sezon. Gdyby tak się stało, Die Roten nie zarobią na sprzedaży ani grosza, ponieważ zawodnik opuści klub na zasadzie wolnego transferu.

Kimmich w Bayernie występuje od lipca 2015 roku, gdy przeniósł się do Monachium ze Stuttgartu. Łącznie rozegrał w barwach klubu 390 spotkań, w których strzelił 42 bramki i zanotował 104 asysty.