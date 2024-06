Manchester United zamierza aktywować klauzulę wykupu Joshuy Zirkzee. Napastnik Bolognii ma w umowie sumę odstępnego w wysokości 33,8 milionów funtów - informuje The Telegraph.

Źródło: The Telegraph

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Zirkzee blisko Man United, trwają rozmowy ws. kontraktu piłkarza

Manchester United nie zamierza oszczędzać podczas trwania letniego okna transferowego. Kadra pierwszego zespołu wymaga wielu wzmocnień, a kilka pozycji potrzebuje zwiększenia głębi. Jedną z nich jest pozycja napastnika, na której aktualnie Erik ten Hag może liczyć tylko i wyłącznie na Rasmusa Hojlunda. Z tego powodu Czerwone Diabły rozglądają się za kandydatem do wzmocnienia formacji ofensywnej. Odpowiedniego zawodnika znaleźli na Półwyspie Apenińskim i podjęli już odpowiednie kroki, aby sprowadzić go na Old Trafford.

Jak podaje brytyjski dziennik The Telegraph, Manchester United zamierza aktywować klauzulę wykupu w kontrakcie Joshuy Zirkzee. Angielski klub prowadzi negocjację z przedstawicielami reprezentanta Holandii, które jeśli wierzyć doniesieniom przebiegają bardzo dobrze. Natomiast sam piłkarz nie zamyka się na oferty z innych klubów. Warto zaznaczyć, że 23-latek był już o krok od dołączenia do AC Milanu. Ostatecznie włoski klub przerwał rozmowy ze względu na zbyt duże żądania agenta Zirkzee.

Poza Milanem oraz Manchesterem United w gronie zainteresowanych klubów wymienia się również Bayern Monachium. Joshua Zirkzee w przeszłości był już zawodnikiem Bawarczyków, lecz w Niemczech dużej kariery nie zrobił, co skończyło się z resztą transferem w 2022 roku do Bolognii za 8,5 mln euro.

W poprzednim sezonie Zirkzee był jedną z kluczowych postaci w taktyce Thiago Motty. Holender wystąpił w 37 meczach, w których zdobył 12 bramek oraz zanotował 7 asyst. Obecna umowa napastnika z Rossoblu obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wartość rynkowa zawodnika wynosi 50 milionów euro.