Chelsea pozbyła się niechcianego piłkarza. Zostanie w Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Oficjalnie: Kiernan Dewsbury-Hall dołączył do Evertonu

Everton potwierdził za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej pozyskanie Kiernana Dewsbury’ego-Halla na zasadzie transferu definitywnego z Chelsea. 26-letni pomocnik podpisał z klubem z Goodison Park długoterminowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Kwota opisywanej transakcji wyniosła niespełna 30 milionów euro, co oznacza jeden z najdroższych zakupów Evertonu w ostatnich latach. Dla samego zawodnika to szansa na nowy początek po bardzo rozczarowującym okresie w Londynie.

Pobyt Kiernana Dewsbury’ego-Halla w zespole The Blues nie potoczył się bowiem zgodnie z jego oczekiwaniami. Choć trafił na Stamford Bridge latem 2024 roku jako jeden z ulubieńców Enzo Mareski ze wspólnych czasów w Leicester City, to w nowym otoczeniu nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie. Włoski trener nie obdarzył go odpowiednim zaufaniem, a konkurencja w środku pola ekipy Niebieskich okazała się zbyt duża. Brak regularnych występów sprawił, że piłkarz zdecydował się na zmianę otoczenia.

We have completed the transfer of Kiernan Dewsbury-Hall from Chelsea for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Kiernan! ✍️ pic.twitter.com/oY7w1V4qKZ — Everton (@Everton) August 6, 2025

W barwach Chelsea środkowy pomocnik rozegrał 36 spotkań, w których zdobył 5 bramek oraz zaliczył 4 asysty. Znacznie lepiej prezentował się wcześniej w Leicester City, gdzie w kampanii 2023/2024 był jednym z liderów zespołu, notując aż 12 goli i 14 asyst na poziomie Championship. To właśnie wtedy przyciągnął on uwagę czołowych klubów Premier League. Teraz 26-letni Anglik przywdzieje koszulkę Evertonu, w którym przynajmniej teoretycznie powinien być podstawowym zawodnikiem. To dla niego okazja na powrót na właściwe tory.