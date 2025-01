Arsenal pozbędzie się obrońcy? Jest bliski powrotu do byłej drużyny

Celtic Glasgow prowadzi zaawansowane rozmowy z Arsenalem w sprawie transferu Kierana Tierneya. Wygląda na to, że lewy obrońca wróci do swojego macierzystego klubu - dowiedział się ceniony dziennikarz, Fabrizio Romano.

Tierney może wrócić do Celticu. Zaawansowane rozmowy

Kieran Tierney nie może liczyć na regularne występy w Arsenalu. W obecnym sezonie lewy obrońca rozegrał tylko 1 mecz, spędzając na boisku zaledwie 69 minut. Zatem wygląda na to, że Mikel Arteta skreślił już bocznego defensora, którego przyszłość niemal na pewno nie będzie związana z Londynem. W poprzedniej kampanii wahadłowy przebywał na wypożyczeniu w Realu Sociedad, ale Hiszpanie ostatecznie nie zdecydowali się na wykup doświadczonego zawodnika.

Kontrakt Kierana Tierneya z Arsenalem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, dlatego odejście 46-krotnego reprezentanta Szkocji podczas aktualnego zimowego okienka transferowego jest jak najbardziej możliwe. Dla Kanonierów to bowiem ostatnia szansa, żeby spieniężyć kartę zawodniczą lewego obrońcy, ponieważ następnego lata będzie on dostępny na rynku bez kwoty odstępnego. Wiele wskazuje na to, że boczny defensor lada chwila wróci do swojej ojczyzny.

Jak ujawnił w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Celtic Glasgow prowadzi rozmowy z Arsenalem w sprawie zakontraktowania Kierana Tierneya. Obecnie trwają negocjacje między stronami, które najprawdopodobniej zakończą się sukcesem. 27-latek jest więc coraz bliżej powrotu do zespołu The Bhoys, w którego akademii stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Wahadłowy przywdziewa koszulkę drużyny The Gunners od sierpnia 2019 roku, kiedy trafił na Emirates Stadium za 27 milionów euro właśnie z Celticu Glasgow.