Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Angielscy potentaci zainteresowani Khvichą Kvaratskhelią

Kontrakt Khvichy Kvaratskhelii z Napoli obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Włoski klub chciałby podpisać nową umowę ze swoją gwiazdą, lecz póki co rozmowy w tej sprawie nie posuwają się do przodu. 23-letni Gruzin jest gotowy przedłużyć współpracę z Azzurrimi, ale liczy na ogromną podwyżkę, czego nie mogą zapewnić mu włodarze spod Wezuwiusza. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, to prawdopodobne będzie odejście zawodnika.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski dziennik “London Evening Standard” 38-krotny reprezentant Gruzji może kontynuować swoją karierę w Premier League. Sytuację lewoskrzydłowego bacznie monitorują bowiem takie zespoły jak Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City oraz Manchester United. Ponadto rozchwytywanego piłkarza na oku ma również Paris Saint-Germain.

Khvicha Kvaratskhelia z powodzeniem przywdziewa koszulkę Napoli od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona za ponad 13 milionów euro z Dinama Batumi. 23-letni atakujący w koszulce drużyny Azzurrich rozegrał łącznie 98 meczów, zdobył 29 bramek i zaliczył 28 asyst. Napastnik znacznie przyczynił się więc do wywalczenia przez włoską ekipę mistrzostwa Serie A w sezonie 2022/2023.

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Khvichę Kvaratskhelię na 80 milionów euro. Zatem angielscy giganci muszą liczyć się z wielkim wydatkiem.