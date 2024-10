fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Alex Baena

Villarreal zarobi fortunę na hitowym transferze

Alex Baena w poprzednim sezonie stał się jednym z najciekawszych skrzydłowych w La Lidze. Villarreal nie był jednak zainteresowany pożegnaniem wychowanka, więc żaden z klubów poważnie o niego nie zabiegał. 23-latek równie imponująco rozpoczął kampanię 2024/2025, dzięki czemu przykuwa coraz większą uwagę na rynku transferowym. Zdaje się, że wyprowadzka z Villarrealu jest tylko kwestią czasu, bowiem “Fichajes” donosi o zainteresowaniu ze strony trzech europejskich gigantów.

Zobacz wideo: To był last call dla Szczęsnego

Manchester City określa Baenę jako jednego z głównych kandydatów do zastąpienia Kevina De Bruyne. Pep Guardiola chciałby w swoim zespole więcej dynamiki, dlatego liczy na pozyskanie Hiszpana w miejsce Belga. Pozyskanie go nie będzie łatwym zadaniem, bowiem gotowość do walki zgłasza również Barcelona. Hansi Flick potrzebuje jeszcze jednego skrzydłowego, aby skompletować tę pozycję. Raphinha coraz lepiej czuje się w środku pola, więc na lewej stronie robi się miejsce na nowego zawodnika.

Do grona zainteresowanych dołączyło także Atletico Madryt. Wszystkie trzy kluby mają świadomość dużej rywalizacji, ale są zdeterminowane, aby pozyskać gwiazdora Villarrealu. Liczą się także z bardzo poważnym wydatkiem. Baena jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 50 milionów euro, a klauzula wykupu w jego kontrakcie sięga 60 milionów euro. Zdaje się, że Villarreal będzie niespecjalnie chętny do negocjacji.

Baena w tym sezonie uzbierał bramkę oraz pięć asyst w dziewięciu ligowych meczach. Buduje także swoją pozycję w reprezentacji Hiszpanii, dla której uzbierał dotąd siedem występów.