Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu:

Monza musi obejść się smakiem i poszukać alternatyw

Gianluca Di Marzio poinformował we wtorek, że 37-letni kostarykański bramkarz jest gotowy na lot do Włoch, aby dołączyć do Biancorossich po osiągnięciu porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu. Keylor Navas miał nawet zaplanowane badania medyczne na ten tydzień. Określona go też, jako kluczowe wzmocnienie Monzy przed startem rozgrywek.

Jednakże, Di Marzio przekazał najnowsze wieści w tej sprawie i poinformował, że transfer Keylora Navasa do Monzy upadł na ostatniej prostej. Nie doszło do ostatecznego porozumienia między obiema stronami. Zaplanowane testy medyczne zostały odwołane, a rozmowy ostatecznie zakończyły się fiaskiem.

W związku z tym, Biancorossi rozważają ponownie możliwość pozyskania byłego bramkarza Romy, Rui Patricio. Doświadczenie i niezawodność Portugalczyka są wysoko cenione przez Monzę, co czyni go potencjalnym kandydatem do wzmocnienia pozycji bramkarza w klubie. Monza w przeszłości nalegała również na transfer Wojciecha Szczęsnego, ale ten temat jest już nie aktualny od pewnego czasu.

Keylor Navas, trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Realem Madryt, niedawno zakończył karierę reprezentacyjną, mając na swoim koncie 114 występów dla reprezentacji Kostaryki. Obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak 30 czerwca wygasł jego kontrakt z Paris Saint-Germain.

Zobacz również: FC Barcelona uruchomiła dźwignię finansową. To ostatni krok do transferu Nico Williamsa