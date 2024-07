FC Barcelona uruchomiła dźwignię finansową. To ostatni krok do transferu Nico Williamsa

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona wciąż pracuje nad transferem Nico Williamsa

Tymczasem według katalońskiego “Sportu”, FC Barcelona wykonała kluczowy krok w celu pozyskania Nico Williamsa, oficjalnie składając niezbędne dokumenty do La Liga dotyczące sprzedaży Barca Studios. Ta istotna dźwignia finansowa, mająca wygenerować 40 milionów euro, jest uważana za ostatni element układanki, aby móc zapłacić klauzulę wykupu zawodnika wynoszącą 58 milionów euro.

Prezydent Joan Laporta przewodzi staraniom o pozyskanie wysoko cenionego Hiszpana, a klub pozostaje optymistyczny co do pomyślnego zakończenia negocjacji. Chociaż ostateczna zgoda firm zaangażowanych w sprzedaż Barca Studios jest jeszcze w trakcie oczekiwania, jest to traktowane jako formalność. Po zakończeniu tej transakcji Blaugrana będzie mogła wrócić do zasady 1:1 związanej z finansowym fair play, uzyskując tym samym możliwość sfinalizowania transferu utalentowanego skrzydłowego.

Zbliżający się termin 12 sierpnia, do którego Williams musi dołączyć do Athletic Bilbao, wywiera dodatkową presję. Mimo to, Barcelona jest pewna, że uda się zakończyć ten transfer przed upływem terminu. Giganci La Liga jasno wyrazili swoje zaangażowanie w sprowadzenie zawodnika do Katalonii, ale główną przeszkodą pozostaje aspekt finansowy transakcji.

Udana aktywacja tej dźwigni ekonomicznej nie tylko umożliwiłaby pozyskanie Nico Williamsa, ale również dostarczyła Barcelonie dodatkowych środków na wzmocnienie innych pozycji.

