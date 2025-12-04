Como 1907 przechytrzy gigantów? Fabregas chce młodego Holendra

Kees Smit to jeden z najbardziej rozchwytywanych pomocników w Europie. Jak donosi w czwartkowe popołudnie włoski portal Calciomercato, Como 1907 spróbuje powalczyć z gigantami o podpis 19-letniego Holendra.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas - trener Como 1907

Kees Smit na radarze Como 1907

Kees Smit uchodzi dziś za jednego z najzdolniejszych pomocników młodego pokolenia na świecie. Nic więc dziwnego, że zawodnik AZ Alkmaar cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku transferowym. Coraz więcej wskazuje na to, iż 19-letni Holender najpóźniej latem zmieni klub, aby wykonać kolejny krok w swojej szybko rozwijającej się karierze i trafić na poziom bardziej wymagających rozgrywek.

Dotychczas Smit był regularnie łączony z takimi gigantami jak Real Madryt, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool czy Bayern Monachium. Według informacji włoskiego serwisu „Calciomercato” plany tych europejskich potęg próbuje jednak pokrzyżować Como 1907.

Drużyna z Serie A widzi w młodym pomocniku potencjalnego lidera środka pola i może zagwarantować mu pewne miejsce w podstawowym składzie, czego nie są w stanie zaoferować wymienione wyżej, naszpikowane gwiazdami kluby.

Wychowanek AZ Alkmaar, którego sytuację obserwuje również Atalanta Bergamo, ma na koncie 32 występy w Eredivisie – zdobył w nich 2 bramki oraz zaliczył 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 22 miliony euro i najpewniej mniej więcej tyle trzeba byłoby zapłacić za jego sprowadzenie.

Młodzieżowy reprezentant Holandii wkrótce może zadebiutować w seniorskiej drużynie narodowej, a ewentualny udział w zbliżających się mistrzostwach świata jeszcze bardziej podniósłby wartość zdolnego piłkarza.