Como 1907 przechytrzy gigantów? Fabregas chce młodego Holendra

17:25, 4. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Calciomercato

Kees Smit to jeden z najbardziej rozchwytywanych pomocników w Europie. Jak donosi w czwartkowe popołudnie włoski portal Calciomercato, Como 1907 spróbuje powalczyć z gigantami o podpis 19-letniego Holendra.

Cesc Fabregas - trener Como 1907
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas - trener Como 1907

Kees Smit na radarze Como 1907

Kees Smit uchodzi dziś za jednego z najzdolniejszych pomocników młodego pokolenia na świecie. Nic więc dziwnego, że zawodnik AZ Alkmaar cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku transferowym. Coraz więcej wskazuje na to, iż 19-letni Holender najpóźniej latem zmieni klub, aby wykonać kolejny krok w swojej szybko rozwijającej się karierze i trafić na poziom bardziej wymagających rozgrywek.

Dotychczas Smit był regularnie łączony z takimi gigantami jak Real Madryt, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool czy Bayern Monachium. Według informacji włoskiego serwisu „Calciomercato” plany tych europejskich potęg próbuje jednak pokrzyżować Como 1907.

Drużyna z Serie A widzi w młodym pomocniku potencjalnego lidera środka pola i może zagwarantować mu pewne miejsce w podstawowym składzie, czego nie są w stanie zaoferować wymienione wyżej, naszpikowane gwiazdami kluby.

POLECAMY TAKŻE

Rodrygo
Rodrygo wybrał kierunek transferu. Tam chce grać po Realu
Ayyoub Bouaddi
Chelsea wysłała skautów do Francji. Na celowniku zdolny pomocnik
Vinicius Junior
Real Madryt ściągnie go w miejsce Viniciusa? Zaskakujący kandydat

Wychowanek AZ Alkmaar, którego sytuację obserwuje również Atalanta Bergamo, ma na koncie 32 występy w Eredivisie – zdobył w nich 2 bramki oraz zaliczył 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 22 miliony euro i najpewniej mniej więcej tyle trzeba byłoby zapłacić za jego sprowadzenie.

Młodzieżowy reprezentant Holandii wkrótce może zadebiutować w seniorskiej drużynie narodowej, a ewentualny udział w zbliżających się mistrzostwach świata jeszcze bardziej podniósłby wartość zdolnego piłkarza.