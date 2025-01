Karol Świderski po pobycie w Stanach Zjednoczonych wraca do Europy. Reprezentant Polski podpisał umowę z Panathinaikosem Ateny i dołącza do klubu z Grecji za dwa miliony euro.

Karol Świderski

Karol Świderski oficjalnie zmienia klub

Karol Świderski w ostatnich latach to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych reprezentantów Polski. Zmieniało się wiele, zmieniali się selekcjonerzy, wokół kadry wybuchały afery, każdy zawodził, a 28-letni napastnik praktycznie zawsze stawał na wysokości zadania. Tym bardziej szkoda było, że przez ostatnie sezony grał poza Europą, choć wydawało się, że ma potencjał, aby w niej występować.

To jednak się zmaterializowało w tym okienku transferowym, bowiem zgodnie ze wcześniejszymi spekulacjami Karol Świderski został nowym graczem Panathinaikosu Ateny. Napastnik z Polski przeniósł się do Grecji, gdzie już wcześniej grał dla PAOK-u Saloniki za dwa miliony euro z amerykańskiego Charlotte FC. Z nowym zespołem podpisał umowę do 30 czerwca 2028 roku.

W ostatnim sezonie popularny Świder rozegrał dla Charlotte FC 30 spotkań i zdobył dziewięć goli i zanotował dwie asysty. W sumie na poziomie MLS ma 28 goli w 71 meczach. Bardzo podobny jest jego bilans także w lidze greckiej. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na pięć milionów euro. Panathinaikos to wicelider tabeli greckiej ekstraklasy, w zespole gra także inny Polak, Bartłomiej Drągowski.

