Reprezentant Polski doceniony. Został najlepszym graczem 2. kolejki eliminacji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski najlepszym graczem drugiej kolejki eliminacji MŚ 2026

Reprezentacja Polski wygrała swoje dwa pierwsze mecze w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Biało-Czerwoni nie bez problemów pokonali reprezentację Litwy 1:0 oraz Malty 2:0. Oba te mecze w opinii zdecydowanej większości kibiców, a nawet i prawie wszystkich stały na bardzo słabym poziomie ze strony zespołu Michała Probierza, za co selekcjoner do dzisiaj jest krytykowany.

Z pewnością jednak jeśli szukać jakichkolwiek pozytywnych elementów tego zgrupowania to na uwagę zasługuje Karol Świderski. Napastnik reprezentacji Polski choć w pierwszym meczu z Litwinami zaprezentował się przeciętnie, to w starciu z Maltą było już lepiej. To właśnie on pod nieobecność Roberta Lewandowskiego wziął na siebie zdobywanie bramek. Dwa trafienia Polski to jego autorstwo.

WIDEO: Stadion Śląski? “Chwytanie się brzytwy”

Z tego też powodu UEFA zdecydowała się wybrać właśnie Karola Świderskiego na najlepszego gracza 2. kolejki eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Napastnik Panathinaikos Ateny w narodowych barwach ma na koncie 40 meczów, w których w sumie zdobył 13 goli. 28-latek wyceniany jest na 4,5 miliona euro przez serwis “Transfermarkt”.

Zobacz także: Guardiola poprosił o transfer z Barcelony. To wielka gwiazda