Według informacji przekazanych przez serwis "todofichajes.com" Karim Benzema może odejść z Arabii Saudyjskiej i wrócić do Europy. Konkretnie chodzi o zespół Olympique Lyon, którego jest wychowankiem.

Karim Benzema nie może odnaleźć się w Arabii Saudyjskiej

Francuz znalazł się pod sporą presją fanów

Teraz napastnik mógłby dołączyć do swojego dawnego klubu – Olympique Lyon

Powrót do domu

W lecie wielu piłkarzy przeniosło się do Arabii Saudyjskiej. Większość z nich dość dobrze się tam odnalazła, jak chociażby Cristiano Ronaldo lub Aleksandar Mitrović. Jednak są też tacy, którzy mają spore problemy z aklimatyzacją w Saudi Pro League. Jednym z nich jest Karim Benzema, który został okrzyknięty przez fanów “synem porażki”. Francuz skasował konto na Instagramie, a z Arabii miał wyjechać. Wszystko przez słabą formę.

To oznacza wiele spekulacji na temat przyszłości 36-latka. Według informacji przekazanych przez serwis “todofichajes.com” były napastnik Realu Madryt może wrócić do Europy, a konkretnie do Olympique Lyon, czyli swojego byłego klubu, którego jest wychowankiem. Weteran miałby pomóc w walce o ustabilizowanie sytuacji w Ligue 1, bowiem ekipa ta zajmuje 14. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 16 punktów.

